Juventus il vero problema di questa squadra Alisson + Daffara e no a quel ritorno | Si o no – Podcast con Chiara Aleati e Marco Baridon

Nel mondo del calcio italiano, si discute spesso delle scelte di mercato e delle possibili aggiunte alla rosa. Recentemente, sono emerse discussioni riguardo a due giocatori, uno portiere e uno difensore, con un focus particolare sulla decisione di non riaccogliere un ex calciatore. Queste discussioni si inseriscono in un dibattito più ampio sulla strategia e sulla costruzione della squadra. Un podcast con due commentatori analizza queste questioni, offrendo diversi punti di vista.

di Francesco Spagnolo Juventus, il vero problema di questa squadra. Alisson + Daffara e no a quel ritorno. L’ultima puntata di Si o no con Chiara Aleati e Marco Baridon. L’ultima puntata di “Sì o no”, il format in onda sul canale YouTube di , ha offerto un’analisi profonda sul vero problema della Juventus e non solo. I giornalisti Chiara Aleati e Marco Baridon si sono soffermati anche sulla possibilità di vedere Alisson insieme a Daffara. GUARDA SU YOUTUBE IL VIDEO COMPLETO Al centro del dibattito, come detto in precedenza, è finito la questione portiere con i due giornalisti che hanno detto sì alla possibilità di affidare la porta ad Alisson e Daffara come vice.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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