Juventus Next Gen impegno con le big di Serie A al Trofeo dell’Armonia Sportiva | ecco com’è andata la manifestazione
La Juventus Next Gen ha partecipato al Trofeo dell’Armonia Sportiva affrontando alcune delle principali squadre di Serie A, tra cui Milan e Atalanta. La partecipazione ha visto la presenza di diversi giocatori esordienti, provenienti dall’Under 23 guidata da Brambilla. Le partite si sono svolte nel rispetto di un calendario che ha permesso ai giovani talenti di confrontarsi con avversari di alto livello e di accumulare esperienza in vista delle competizioni ufficiali.
di Fabio Zaccaria Juventus Next Gen, le infelici uscite al Trofeo dell’Armonia Sportiva contro Milan e Atalanta portano dietro diversi esordienti per l’Under 23 di Brambilla: ecco chi ha mosso i primi passi in Next Gen. Dopo la fine della stagione della Juventus Next Gen e poco dopo anche della Juve Primavera, entrambe out dai playoff, è tempo di provare ad impostare le basi per il prossimo campionato di Serie C. Per questo motivo i ragazzi allenati da Brambilla hanno partecipato in quel di Perugia al Trofeo dell’Armonia Sportiva, manifestazione che vede di fronte le seconde squadre di Juventus, Inter, Milan e Atalanta. Nella prima sfida, la... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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