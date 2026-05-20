Juventus Next Gen impegno con le big di Serie A al Trofeo dell’Armonia Sportiva | ecco com’è andata la manifestazione

La Juventus Next Gen ha partecipato al Trofeo dell’Armonia Sportiva affrontando alcune delle principali squadre di Serie A, tra cui Milan e Atalanta. La partecipazione ha visto la presenza di diversi giocatori esordienti, provenienti dall’Under 23 guidata da Brambilla. Le partite si sono svolte nel rispetto di un calendario che ha permesso ai giovani talenti di confrontarsi con avversari di alto livello e di accumulare esperienza in vista delle competizioni ufficiali.

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