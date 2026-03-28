Juventus Next Gen 90 minuti per Puczka con l’Austria Under 21 Ecco com’è andata la partita del giovane terzino

Il giovane terzino della Juventus Next Gen ha disputato l’intera partita con l’Austria Under 21 contro una squadra avversaria. La sfida si è conclusa dopo 90 minuti di gioco, durante i quali il giocatore ha preso parte attivamente all’incontro. La partita si è svolta senza ulteriori eventi di rilievo, lasciando il risultato finale come dato principale.

di Angelo Ciarletta 90 minuti per Puczka con la sua Austria Under 21. Vediamo insieme com’è andata la partita del giovane terzino della Juventus Next Gen. La Juve continua a monitorare con attenzione la crescita dei suoi giovani talenti impegnati con le rispettive selezioni. Riflettori accesi su David Puczka della Juventus Next Gen, che è sceso in campo con l’Austria Under 21 nella delicata sfida di qualificazione agli Europei contro il Belgio. ULTIMISSIME JUVE LIVE Il calciatore bianconero è rimasto in campo per l’intera durata del match, offrendo una prestazione solida nonostante la sconfitta finale per 1-0. La rete decisiva è stata siglata da Arthur Vermeeren, arrivata solo all’88’. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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