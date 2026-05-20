Prima della partita persa in casa contro la Fiorentina, una notizia è emersa riguardo a una cena di squadra organizzata dalla Juventus per celebrare la qualificazione in Champions League. L’indiscrezione, diffusa prima dell’incontro, ha attirato l’attenzione e generato discussioni tra gli addetti ai lavori. La serata si sarebbe svolta nella stessa settimana della partita, creando un episodio che ha suscitato commenti tra tifosi e media. La notizia è stata resa pubblica in modo imprevisto e ha suscitato attenzione nel mondo del calcio.

L'indiscrezione è di quelle pesanti e imbarazzanti. Prima del match poi perso inopinatamente in casa 2-0 domenica contro la Fiorentina, la Juventus aveva già organizzato una cena di squadra per festeggiare la qualificazione in Champions League. Tutto saltato, ovviamente: il clamoroso ko contro la Viola, già salva e senza particolari stimoli se non quello di ben figurare contro un'avversaria storica, ha infatti spinto i bianconeri addirittura al sesto posto, in zona Europa League. Gli ultimi 90 minuti vedranno i bianconeri impegnati nel derby contro il Torino. Per riagganciare il treno-Champions dovranno fare bottino pieno e sperare in un pareggio del Milan (in casa contro il Cagliari ) o della Roma (a Verona contro il già retrocesso Hellas), rispettivamente terzo e quarta a 70 punti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Juventus, "la cena prima della Fiorentina": l'ultim rovinosa fuga di notizie

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