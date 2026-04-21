Pilar Fogliati e Fabio Paratici immortalati insieme a cena dopo la partita della Fiorentina | la prima foto ufficiale della coppia

Dopo la partita della Fiorentina, sono stati scattati alcune foto che ritraggono Pilar Fogliati e Fabio Paratici durante una cena insieme. Tra le immagini circolate, una rappresenta la prima foto ufficiale della coppia, confermando la relazione pubblicamente. Le immagini mostrano i due in un momento di convivialità, senza ulteriori dettagli sui loro rapporti o motivazioni.

Non è più soltanto una voce di corridoio né un’indiscrezione affidata ai social: questa volta è uno scatto a parlare, e lo fa senza lasciare spazio a interpretazioni. Una foto semplice, quasi spontanea, ma sufficiente a trasformare una cena qualunque in un piccolo “annuncio non annunciato”. Il contesto è quello di una serata primaverile, dopo una partita della Fiorentina, con un tavolo condiviso e un’atmosfera rilassata alla storica pizzeria Fiorella, in zona Coverciano. È lì che Fabio Paratici e Pilar Fogliati sono stati fotografati insieme, uno accanto all’altra, in quella che rappresenta di fatto la loro prima immagine pubblica “ufficiale” come coppia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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