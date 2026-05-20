La Juventus mostra una fase di difficoltà difensiva, con una vulnerabilità accentuata al primo tiro in porta subito. La percentuale di conclusioni che si trasformano in gol supera il 45%, la più alta tra le squadre di Serie A. La linea difensiva, composta da tre giocatori storici, sembra aver perso solidità rispetto al passato, evidenziando una fragilità che si riflette nei risultati recenti. La squadra fatica a contenere gli avversari e subisce molte reti in situazioni di primo tentativo.

di Luca Fiore Juventus, il terzetto Barzagli, Bonucci e Chiellini è un vecchio ricordo. I bianconeri hanno la percentuale più alta in Serie A di reti subite al primo tiro. La stagione della Juventus è segnata da un dato statistico che fotografa perfettamente le difficoltà difensive dei bianconeri. In Serie A, infatti, ha subito gol al primo tiro in porta avversario nel 46% dei casi, la percentuale più alta dell’intero campionato. Un numero allarmante: 16 dei 35 gol incassati dalla squadra sono arrivati sulla prima conclusione nello specchio della porta. Una statistica che evidenzia una fragilità insolita per un club storicamente costruito sulla solidità difensiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus, la BBC è un lontano ricordo! Squadra fragile al primo tiro in porta: il 46% delle conclusioni subite diventa gol

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