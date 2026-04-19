Juventus Pisa Under 17 0-0 LIVE | è di Ghizzani il primo tiro in porta

Nella partita tra Juventus e Pisa Under 17, terminata con un pareggio a zero, il primo tentativo in porta è stato di Ghizzani. La gara, valida per la venticinquesima giornata del campionato 202526, è stata seguita con aggiornamenti in tempo reale, includendo sintesi, moviola, tabellino e cronaca del match. La sfida si è svolta senza reti e ha visto entrambe le squadre impegnate a cercare la vittoria.

di Fabio Zaccaria Juventus Pisa Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la venticinquesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo la vittoria a La Spezia, la Juventus Under 17 ospita il Pisa all’Ale & Ricky di Vinovo, nel match valido per la venticinquesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Pisa Under 17: 0-0 sintesi e moviola. 7? PRIMO TIRO DEL PISA- Errore in uscita della Juventus, Ghizzani ne approfitta e calcia subito in porta. Troppo debole il suo tiro per impensierire Rostagno 5? Fase di studio ma ritmi elevatissimi, grande agonismo in questi primi minuti di partita 3? Buon recupero palla di Carfora, quest’oggi in versione centrale difensivo 1? Inizia la partita! Migliore in campo Juve:.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Pisa Under 17 0-0 LIVE: è di Ghizzani il primo tiro in porta Notizie correlate Juventus Genoa Under 16 0-0 LIVE: di Pipitò il primo tiro in portaLocatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal... Leggi anche: Juve Napoli Primavera 0-0 LIVE: primo tiro in porta di Pugno Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Primavera a Benevento, gli Under 17 sfidano la Juventus; Settore Giovanile | I risultati della settimana 6-12 aprile 2026; Calendario Pisa - Allievi Nazionali U17 Serie A / B - Girone A Italia; Il Pisa sfiora l'impresa, poi l'uno-due micidiale della Juve allontana lo spettro della rimonta. Juventus Pisa Under 17 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaJuventus Pisa Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la venticinquesima giornata di campionato 2025/26 ... juventusnews24.com juventus pisa under 15Juventus Pisa Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la venticinquesima giornata di campionato 2025/26 ... juventusnews24.com La #JUVENTUS #UNDER17 ospita il #Pisa Segui qui il live del match - facebook.com facebook Le pagelle della #JUVENTUS #UNDER16 vincente contro il #Pisa I voti ai protagonisti del match x.com