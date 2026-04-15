Licina primo gol con la Juventus Next Gen | perché può pesare anche sul futuro in prima squadra – VIDEO

Il calciatore classe 2007 ha segnato il suo primo gol con la Juventus Next Gen, passando dal Bayern Monaco a una rete decisiva contro una squadra locale. Il suo inserimento nel progetto giovanile della società ha attirato l’attenzione, soprattutto in vista di eventuali sviluppi futuri con la prima squadra. Il video della rete è stato condiviso sui canali ufficiali del club, sottolineando l’importanza di questa tappa nella crescita del giovane atleta.

di Marco Baridon Dal Bayern Monaco al lampo contro il Guidonia: il talento classe 2007 Licina manda un segnale forte al progetto bianconero. Nel format “ Sì o No? ” del canale YouTube di , Marco Baridon ha acceso i riflettori su uno dei nomi più intriganti del presente e del futuro bianconero: Adin Licina. E il motivo è semplice. Il suo primo gol con la Juventus Next Gen, arrivato il 12 aprile 2026 nella vittoria per 1-0 contro il Guidonia Montecelio, non è stato soltanto decisivo: è stato il manifesto del suo talento. La Juventus lo aveva ufficializzato il 2 febbraio 2026, prelevandolo dal Bayern Monaco con un contratto fino al 30 giugno 2029.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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