Calciomercato Juve Champions decisiva | da Yildiz a Bremer occhio agli assalti dall’estero!

La Juventus si prepara a un calciomercato caratterizzato da diversi movimenti, con particolare attenzione alle trattative in vista delle prossime sfide di Champions League. Tra i nomi più discussi ci sono Yildiz e Bremer, entrambi oggetto di interesse da parte di club stranieri. La recente partita contro il Verona, già retrocesso, ha evidenziato le possibili ripercussioni sul roster, con alcuni giocatori che potrebbero lasciare la squadra in caso di mancata qualificazione alla competizione europea.

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