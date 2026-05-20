Juve il piano di Spalletti | Alisson e Kim Min-jae per il futuro

Il tecnico della Juventus ha presentato un piano per rinforzare la squadra in vista delle prossime stagioni, puntando su portiere e difensore. Tra i nomi più caldi ci sono Alisson, attualmente tra i pali, e Kim Min-jae, difensore coreano. La società sta valutando le modalità di acquisto, considerando i limiti di bilancio legati all’assenza di partecipazione in Champions League. Restano da capire i dettagli delle trattative e le strategie per coprire i costi degli ingaggi.

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? Domande chiave Chi sono i profili che Spalletti vuole per sostituire Lobotka?. Come farà la Juve a finanziare Alisson senza i soldi della Champions?. Quali giocatori dovrà cedere la società per permettere i nuovi acquisti?. Perché la dirigenza deve discutere il budget con Elkann dopo il derby?.? In Breve Obiettivo mercato per la stagione 2026-27 dopo il dialogo Spalletti-Elkann. Mancanza di 55 o 60 milioni di euro per la Champions League. Possibile acquisto di Kolo Muani dal PSG o Bernardo Silva. Necessità di vendere giocatori per finanziare i nuovi innesti. Dopo il pesante colpo subito contro la Fiorentina all’Allianz Stadium, Luciano Spalletti ha stretto un dialogo diretto con John Elkann per definire le coordinate del prossimo bianconero. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Juve, il piano di Spalletti: Alisson e Kim Min-jae per il futuro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ROMA-JUVE 3-3, intervista SPALLETTI: Grandissima reazione della squadra Sullo stesso argomento Juventus mira a riportare Spalletti con Kim Min-jae del Bayern Monaco nel mercato estivo 2026.Juventus mira a riportare Spalletti con Kim Min-jae del Bayern Monaco nel mercato estivo 2026. Leggi anche: Kim Min-Jae verso il ritorno in Serie A: idea Inter Qual è il vero Spalletti, quello del Napoli o quello della Nazionale e della Juventus? reddit Juve, le mosse in difesa: Kim il primo obiettivoLe prime operazioni di mercato della Juve potrebbero essere fatte in difesa: Kim del Bayern resta il primo obiettivo per giugno. tuttojuve.com Juventus, idea Kim Min-Jae: c'è il sì di Luciano SpallettiVia dal Bayern Monaco, nonostante un contratto in scadenza nel 2028. Kim Min-Jae dopo il Mondiale con la Corea del Sud farà la valigia, sceglierà un club nel quale potrà giocare continuità, ... calciomercato.com