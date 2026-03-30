Kim Min-Jae verso il ritorno in Serie A | idea Inter

L’estate potrebbe portare un cambiamento nella linea difensiva dell’Inter, con l’ipotesi di un ritorno in Serie A di Kim Min-Jae. La società sta valutando questa opzione per rafforzare il reparto arretrato. La trattativa sembra essere in fase preliminare e non ci sono ancora dettagli definitivi sulle modalità del trasferimento.

L’estate dell’Inter potrebbe partire dalla difesa. A prescindere da come si chiuderà la corsa scudetto, il reparto arretrato è destinato a essere uno dei primi fronti su cui intervenire. Ed è in questo quadro che torna a circolare con forza il nome di Kim Min-Jae. Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, Enzo Bucchioni inserisce l’ex centrale del Napoli tra i profili seguiti con maggiore attenzione dalla dirigenza nerazzurra. Il ragionamento nasce dalla necessità di avviare un rinnovamento profondo in retroguardia, anche alla luce delle possibili uscite e dell’età di alcuni uomini chiave. Il giornalista scrive così: “E venendo all’Inter che scudetto o non scudetto, quest’anno dovrà parecchio rinnovare soprattutto in difesa. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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