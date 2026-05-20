Juve Elkann punta su Spalletti | il piano per ritrovare l’identità

Il club sta valutando un cambio alla guida tecnica, con l’obiettivo di rafforzare la propria identità. Il presidente ha indicato il nome di Spalletti come possibile allenatore, e nelle ultime settimane sono stati valutati alcuni uomini di fiducia che potrebbero entrare nel suo staff. Nel frattempo, si discute anche di un possibile ritorno di Tognozzi all’interno della società, e di come questa scelta possa influenzare gli equilibri interni. Le decisioni sono ancora in fase di definizione.

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? Punti chiave Chi sono gli uomini di fiducia richiesti da Spalletti per il progetto?. Come influirà il possibile ritorno di Tognozzi sugli equilibri societari?. Perché la figura di Comolli rappresenta un ostacolo per la proprietà?. Quali condizioni deve garantire Elkann per ottenere l'autonomia tecnica richiesta?.? In Breve Spalletti richiede autonomia e il possibile ritorno di Matteo Tognozzi in organigramma.. Il fallimento del modello gestionale attuale impatta sugli equilibri con Comolli.. Il progetto mira a integrare visione tecnica e struttura societaria di Elkann.. John Elkann punta a restituire l’identità perduta alla Juventus attraverso un nuovo assetto che vede Luciano Spalletti al centro di una strategia sportiva rinnovata e autonoma. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Juve, Elkann punta su Spalletti: il piano per ritrovare l’identità ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Mercato JuveMossa di COMOLLI! Cessione e Colpaccio dal Belgio! Sullo stesso argomento Juve: Spalletti punta al sorpasso su Roma e ComoLa Juventus, guidata da Spalletti, ha impostato una strategia mirata per superare Roma e Como nella corsa alla Champions League. Juve-Fiorentina: Spalletti punta su Koopmeiners per la Champions? Domande chiave Come farà Spalletti a gestire il recupero fisico di Thuram? Chi affiancherà Koopmeiners a Locatelli per garantire equilibrio in... La Juventus punta sulla compattezza: un legame d'acciaio che unisce proprietà, squadra e tifosi sotto la guida carismatica di John #Elkann Il messaggio che arriva da Torino è forte e chiaro: la Juve torna alle sue radici per dominare il futuro ARTICOLO x.com La juve oggi è ufficialmente arrivata alla fine della sua storia, il responsabile? John Elkann reddit Spalletti ha deciso il suo futuro e scuote la Juve: a Elkann chiede una cosaL'allenatore di Certaldo va avanti e punta il derby con il Torino: resta però un passaggio necessario per il futuro ... corrieredellosport.it Juventus, da Arthur a Openda quasi un miliardo in fumo: Comolli primo imputato, Elkann ora punta su ChielliniJuventus, sei anni da Arthur a Openda, quasi un miliardo speso in giocatori deludenti: Elkann riflette su Comolli, Chiellini sempre più al centro della dirigenza ... sport.virgilio.it