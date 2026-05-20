Juve Elkann punta su Spalletti | il piano per ritrovare l’identità

Da ameve.eu 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il club sta valutando un cambio alla guida tecnica, con l’obiettivo di rafforzare la propria identità. Il presidente ha indicato il nome di Spalletti come possibile allenatore, e nelle ultime settimane sono stati valutati alcuni uomini di fiducia che potrebbero entrare nel suo staff. Nel frattempo, si discute anche di un possibile ritorno di Tognozzi all’interno della società, e di come questa scelta possa influenzare gli equilibri interni. Le decisioni sono ancora in fase di definizione.

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? Punti chiave Chi sono gli uomini di fiducia richiesti da Spalletti per il progetto?. Come influirà il possibile ritorno di Tognozzi sugli equilibri societari?. Perché la figura di Comolli rappresenta un ostacolo per la proprietà?. Quali condizioni deve garantire Elkann per ottenere l'autonomia tecnica richiesta?.? In Breve Spalletti richiede autonomia e il possibile ritorno di Matteo Tognozzi in organigramma.. Il fallimento del modello gestionale attuale impatta sugli equilibri con Comolli.. Il progetto mira a integrare visione tecnica e struttura societaria di Elkann.. John Elkann punta a restituire l’identità perduta alla Juventus attraverso un nuovo assetto che vede Luciano Spalletti al centro di una strategia sportiva rinnovata e autonoma. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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