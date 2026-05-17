Juve-Fiorentina | Spalletti punta su Koopmeiners per la Champions
In vista della partita tra Juventus e Fiorentina, l’allenatore della Fiorentina ha deciso di puntare su Koopmeiners per la zona mediana del campo, con l’obiettivo di rafforzare il reparto a centrocampo. Restano aperte alcune questioni legate alla gestione del recupero fisico di un giocatore chiave, mentre si cerca di capire chi affiancherà Koopmeiners accanto a Locatelli per mantenere equilibrio e solidità. La sfida si avvicina e le scelte tecniche sono al centro dell’attenzione.
? Domande chiave Come farà Spalletti a gestire il recupero fisico di Thuram?. Chi affiancherà Koopmeiners a Locatelli per garantire equilibrio in mediana?. Quale formazione sceglierà il tecnico per l'attacco con Vlahovic?. Perché la Juventus deve obbligatoriamente vincere per evitare calcoli matematici?.? In Breve Juventus necessita di 6 punti nelle ultime 2 partite per la Champions.. Thuram in forma incerta spinge Spalletti verso la coppia Koopmeiners-Locatelli.. Attacco prevede Conceiçao, Yildiz e Vlahovic con Milik e Cabal in panchina.. Sfida cruciale all'Allianz Stadium oggi alle ore 12 contro la Fiorentina.. L’Allianz Stadium ospiterà oggi alle ore 12 la sfida cruciale tra Juventus e Fiorentina, un incontro che pesa enormemente sulla corsa alla Champions League. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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