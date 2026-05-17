Juve-Fiorentina | Spalletti punta su Koopmeiners per la Champions

In vista della partita tra Juventus e Fiorentina, l’allenatore della Fiorentina ha deciso di puntare su Koopmeiners per la zona mediana del campo, con l’obiettivo di rafforzare il reparto a centrocampo. Restano aperte alcune questioni legate alla gestione del recupero fisico di un giocatore chiave, mentre si cerca di capire chi affiancherà Koopmeiners accanto a Locatelli per mantenere equilibrio e solidità. La sfida si avvicina e le scelte tecniche sono al centro dell’attenzione.

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