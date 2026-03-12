L'allenatore della Juventus ha annunciato che la squadra punta a superare Roma e Como nella corsa alla qualificazione in Champions League. La formazione bianco-neri si prepara alla prossima partita con l'obiettivo di migliorare la posizione in classifica. La squadra si concentra sulle prossime sfide per cercare di raggiungere le zone alte della graduatoria.

La Juventus, guidata da Spalletti, ha impostato una strategia mirata per superare Roma e Como nella corsa alla Champions League. Con il quarto posto a un solo punto di distanza, la squadra bianconera punta a sfruttare un calendario favorevole e il ritorno in campo di giocatori chiave come Vlahovic e Milik. Il tecnico di Certaldo sta preparando l’operazione sorpasso analizzando gli scontri diretti che vanno a vantaggio della Juve: una vittoria allo Stadium firmata Conceicao-Openda e un pareggio 3-3 nella Capitale. La squadra deve colmare il distacco attuale sfruttando le assenze dei rivali nelle prossime giornate. La situazione si complica dal fatto che i giallorossi e la formazione di Fabregas si sfideranno direttamente, garantendo che almeno una delle due perderà punti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Juve: Spalletti punta al sorpasso su Roma e Como

