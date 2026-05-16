Alisson contatti fra il portiere e Spalletti Il tecnico della Juve spinge per averlo La posizione del brasiliano – VIDEO

Continuano i contatti tra il portiere brasiliano e il tecnico della Juventus, con quest’ultimo che spinge per portarlo in squadra. La trattativa dipende molto dal Liverpool, club attualmente proprietario del giocatore. Al momento non sono stati annunciati dettagli ufficiali o accordi definitivi, e le parti coinvolte continuano a negoziare per definire il futuro del portiere. La situazione resta in sospeso e monitorata dagli addetti ai lavori.

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