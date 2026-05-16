Alisson contatti fra il portiere e Spalletti Il tecnico della Juve spinge per averlo La posizione del brasiliano – VIDEO
Continuano i contatti tra il portiere brasiliano e il tecnico della Juventus, con quest’ultimo che spinge per portarlo in squadra. La trattativa dipende molto dal Liverpool, club attualmente proprietario del giocatore. Al momento non sono stati annunciati dettagli ufficiali o accordi definitivi, e le parti coinvolte continuano a negoziare per definire il futuro del portiere. La situazione resta in sospeso e monitorata dagli addetti ai lavori.
di Francesco Spagnolo Alisson, proseguono i contatti fra il portiere e il tecnico della Juventus. Dipende molto dal Liverpool. I prossimi giorni si preannunciano decisivi. Nell’appuntamento sul canale Youtube di .com dedicato al calciomercato della Juventus Eleonora Trotta ha fatto il punto sul possibile arrivo in bianconero di Alisson. Sono stati rivelati dettagli di una trattativa affascinante ma decisamente complessa: « L’obiettivo principale per la porta è Alisson. I due si sentono spesso. Hanno conservato un ottimo rapporto ai tempi della Roma, ma il portiere non vuole arrivare ad una rottura definitiva con il Liverpool. Spetterà quindi ai Reds dare una indicazione sul futuro dell’estremo difensore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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Questo mese ci saranno contatti tra #Alisson e il #Liverpool per definire il futuro. La #Juventus lo segue con forte interesse, ma tutto dipende dalle condizioni dell’eventuale uscita. Il brasiliano punta a una separazione serena, bianconeri in attesa [Fabrizio facebook
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