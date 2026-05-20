In casa Osimana si registra la nascita di un settore giovanile, un’iniziativa volta a sviluppare il settore giovanile del club. Nel frattempo, si susseguono voci che indicano un aumento di dubbi e incertezze legate al futuro della squadra, con alcune fonti che suggeriscono il potenziale rischio di ulteriori problemi. La situazione attuale mantiene alta l’attenzione sul club, mentre si cerca di capire quali saranno le prossime mosse.

Mentre in casa Osimana aumentano dubbi e incertezze - si vocifera che possa essere a rischio anche l’iscrizione al torneo di Eccellenza - la Asd Junior Osimana, con la prima squadra impegnata nei playoff in Terza Categoria, annuncia l’apertura del proprio settore giovanile a partire dalla stagione sportiva 20262027. Proprio la situazione di incertezza ha spinto la dirigenza della società, nata nel 2023 e guidata dal presidente Camillo Travagliati e dal vicepresidente Luca Cantarini, a lanciare questo nuovo progetto. "Passione, trasparenza, crescita e valorizzazione dei ragazzi saranno i principi del nostro progetto" si legge nel post social. "L’obiettivo è dare continuità al vivaio giallorosso attraverso un’organizzazione societaria solida e professionale, investendo nelle attività di base e nella formazione tecnica e atletica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Junior Osimana, nasce il settore giovanile

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