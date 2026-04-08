Eccellenza - Settore giovanile A Castelnuovo il Fiorentina camp

A Castelnuovo si sta svolgendo il “Fiorentina camp”, un evento legato al programma di affiliazione tra il club locale e la squadra toscana. L’iniziativa si rivolge ai giovani calciatori e ai tecnici del settore giovanile e della scuola calcio locale, con l’obiettivo di migliorare le competenze e le conoscenze tecniche. La manifestazione si tiene nel rispetto delle normative vigenti e coinvolge diversi partecipanti della zona.

Il programma di affiliazione del Castelnuovo con la Fiorentina sta portando ottimi frutti nella formazione e nella preparazione dei tecnici e dei ragazzi del settore giovanile e scuola calcio (foto). Tante le iniziative organizzate durante la stagione, ma, ora, addirittura, arriva, per la prima volta in Garfagnana, il " Fiorentina Camp ". Dal 22 al 26 giugno lo stadio "Nardini" infatti, ospiterà il primo "camp" estivo ufficiale organizzato in zona dalla società gigliata. Le iscrizioni si ricevono alla segreteria (Simone, tel. 348-2262943) o tramite mail ([email protected]). La quota di iscrizione, 295 euro, comprende attività tecnica con istruttori viola, attività ricreativa, pranzo e merenda, kit ufficiale "Robe di Kappa" della Fiorentina, assicurazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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