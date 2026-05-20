Judo riscatto tricolore per Sofia Longo | è argento Juniores a Bassano del Grappa
Dopo aver concluso il Campionato Italiano U18 con una delusione, Sofia Longo ha ottenuto un risultato positivo al Campionato Italiano Juniores A1 di Bassano del Grappa. La giovane judoka, di soli quindici anni, ha conquistato la medaglia d’argento in questa competizione, dimostrando di aver reagito alla precedente esperienza. La gara si è svolta nella città di Bassano del Grappa, dove la atleta ha affrontato diverse avversarie nel tentativo di salire sul podio.
??A soli quindici giorni dalla delusione del Campionato Italiano U18, Sofia Longo ha firmato il suo riscatto personale al Campionato Italiano Juniores A1 di Bassano del Grappa. Presentatasi sul tatami come testa di serie numero 1 della categoria, la giovane promessa riccionese ha conquistato una. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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