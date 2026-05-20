Judo riscatto tricolore per Sofia Longo | è argento Juniores a Bassano del Grappa

Dopo aver concluso il Campionato Italiano U18 con una delusione, Sofia Longo ha ottenuto un risultato positivo al Campionato Italiano Juniores A1 di Bassano del Grappa. La giovane judoka, di soli quindici anni, ha conquistato la medaglia d’argento in questa competizione, dimostrando di aver reagito alla precedente esperienza. La gara si è svolta nella città di Bassano del Grappa, dove la atleta ha affrontato diverse avversarie nel tentativo di salire sul podio.

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