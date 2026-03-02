Judo due medaglie per l' Accademia Prato a Bassano del Grappa

A Bassano del Grappa si è conclusa l'edizione 2026 del “Gran Prix Junior Senior Vittorio Veneto” di judo, un evento che ha coinvolto centinaia di judoka provenienti da diverse regioni italiane e oltre. Durante la competizione, l'Accademia Prato ha conquistato due medaglie, confermando la sua presenza nel panorama nazionale. La manifestazione si è svolta nei giorni scorsi e ha visto partecipanti di varie età e categorie.

Prato, 2 marzo 2026 – Nei giorni scorsi, a Bassano del Grappa (in provincia di Vincenza) è andata in archivio l'edizione 2026 del "Gran Prix Junior Senior Vittorio Veneto" di judo, che ha visto sfidarsi centinaia di judoka provenienti da tutta Italia (e non solo). Tra loro c'erano anche alcuni agonisti dell'Accademia Prato, che non hanno sfigurato e hanno permesso al club di Fabio Barni di tornare a casa con un paio di medaglie. Si tratta di due medaglie di bronzo per l'esattezza, entrambe giunte nella categoria "junior": Sofia Kubler ha conquistato il gradino più basso del podio nella categoria "+78 kg", mentre il compagno di squadra Alex Carta ha ottenuto il medesimo piazzamento nella categoria "-90 kg".