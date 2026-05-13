Campionati Italiani Juniores di judo a Bassano del Grappa | 555 tra atleti e tecnici al PalaUbroker il 16 maggio

Il 16 maggio, presso il PalaUbroker a Bassano del Grappa, si svolgeranno i Campionati Italiani Juniores di judo. Sono attesi circa 555 partecipanti tra atleti e tecnici. La manifestazione prevede la Finale A1 U21, con 360 atleti impegnati nelle gare maschili e femminili. La competizione si svolgerà nelle diverse categorie di peso e sarà aperta anche al pubblico.

Il PalaUbroker ospita la Finale A1 U21 con 360 atleti in gara nelle categorie maschili e femminili. Judo Virtus e Akiyama Settimo difendono i titoli societari conquistati a Leinì lo scorso anno Sabato 16 maggio il PalaUbroker di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, ospita la Finale A1 dei Campionati Italiani Juniores di judo, uno degli appuntamenti più importanti della stagione nazionale Under 21. Sul tatami veneto sono attesi complessivamente 555 partecipanti: 360 atleti e 195 tecnici. L’organizzazione è affidata al Judo Treviso, con inizio delle gare fissato per le ore 9:00. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it

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