Sollevamento pesi Europeo di transizione per l’Italia A ottobre parte la volata verso Los Angeles 2028

A Batumi si sono conclusi i Campionati Europei di sollevamento pesi 2026, il primo grande appuntamento internazionale della stagione. L’Italia ha partecipato con una squadra che ha ottenuto risultati misti, senza conquistare medaglie, e ha registrato alcune sconfitte tra gli atleti presenti. Ora, con l’obiettivo di qualificarsi per le Olimpiadi di Los Angeles 2028, la preparazione riprenderà con l’intento di migliorare le performance nei prossimi eventi.

Si chiude con un bilancio agrodolce la spedizione azzurra impegnata a Batumi per i Campionati Europei di sollevamento pesi 2026, primo grande evento della stagione internazionale. L’Italia ha ottenuto nel complesso sei medaglie, di cui però ben cinque di specialità (che non vengono assegnate alle Olimpiadi) ed una sola di totale che ha però un valore notevole, trattandosi dell’oro conquistato da Giulia Imperio nei -48 kg. La 24enne pugliese è tornata sul gradino più alto del podio in una rassegna continentale assoluta a quattro anni di distanza dal suo primo titolo europeo, dimostrando di aver imboccato finalmente la strada giusta dopo i problemi fisici che l’hanno bloccata a lungo dopo la conclusione del precedente ciclo olimpico (in cui ha mancato la qualificazione per Parigi 2024).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sollevamento pesi, Europeo di transizione per l’Italia. A ottobre parte la volata verso Los Angeles 2028 Notizie correlate Sollevamento pesi, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028Il CIO ha ufficializzato il sistema di qualificazione del sollevamento pesi verso i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Federica Cesarini: “A Los Angeles 2028 nel beach sprint. Senza i pesi leggeri per me è dura”Federica Cesarini è stata ospite di OA Focus, il programma condotto da Alice Liverani sul canale YouTube di OA Sport. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sollevamento pesi, Europei 2026: le speranze di medaglia dell’Italia. Massidda la stella della spedizione; Europei Sollevamento Pesi 2026: Lalayan vince l’oro nei +110 kg a Batumi; Pesi: ecco cosa c'è dietro l'argento europeo della mamma-atleta Noemi Filippazzo; Sollevamento pesi, Serobian in trionfo nella categoria -79 kg agli Europei di Batumi. Sollevamento pesi, Cristiano Ficco bronzo di slancio e a ridosso del podio europeo nei -88 kgCristiano Ficco risolleva la spedizione azzurra dopo un paio di giornate prive di acuti e regala all'Italia la sesta medaglia dei Campionati Europei di ... oasport.it Campionati europei di sollevamento pesi 2026: l’Italia conquista sei medaglie a BatumiRicco bottino continentale per le azzurre e gli azzurri del sollevamento pesi. In particolare, spicca la prestazione di Giulia Imperio, che domina i pesi gallo. olympics.com La Stampa. . Oltre 70 concorrenti, provenienti da 15 Paesi, si sono sfidati in Belgio, nella località costiera di De Panne, per il sesto campionato europeo di imitazione del verso di gabbiano. L'evento si è svolto in un pub locale e ha attirato partecipanti di tutte le - facebook.com facebook Corpo europeo di solidarietà in Polonia in un asilo per 8 mesi x.com