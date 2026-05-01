Azzurra n13 è online! Intervista a Giulio Pellizzari speciale Giro d’Italia e il ct del lacrosse verso Los Angeles 2028

È stata pubblicata la nuova edizione di Azzurra, la rivista di OA Sport. In questo numero, si trova un’intervista a Giulio Pellizzari, insieme a un approfondimento sul Giro d’Italia e sul percorso del team di lacrosse verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028. A circa un anno dal primo numero, il magazine continua a offrire contenuti dedicati agli eventi sportivi di rilievo e alle figure di spicco del panorama nazionale.

Un anno fa, sulla nostra edicola virtuale, faceva il suo esordio Azzurra, la rivista di OA Sport. “Il ritorno del Re” il titolo della copertina che riaccoglieva Jannik Sinner dopo la sospensione di tre mesi. Ci preme ringraziarvi per l’affetto con cui avete accolto questa nuova iniziativa editoriale di OA Sport, facendone una ulteriore compagna di viaggio da consultare ad inizio mese e, perché no, magari riguardare con calma anche nelle settimane successive. Da maggio 2025 a maggio 2026. Se nel tennis l’Italia è ormai da tempo la principale potenza mondiale (come testimoniano anche i tre successi consecutivi in Coppa Davis ed i due in Billie Jean King Cup), nel ciclismo vive invece oggettivamente l’era di gran lunga più grama della sua storia.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Azzurra n.13 è online! Intervista a Giulio Pellizzari, speciale Giro d’Italia e il ct del lacrosse verso Los Angeles 2028

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