Europei di judo bronzo per Odette Giuffrida | l’azzurra torna sul podio continentale

Durante gli Europei di judo tenutisi a Tbilisi, l’Italia ha ottenuto una medaglia di bronzo grazie alla performance di Odette Giuffrida nella categoria dei -52 kg. La judoka italiana è salita sul podio dopo aver superato diverse avversarie, mentre nelle fasi iniziali della competizione sono stati eliminati agli ottavi altri atleti italiani, tra cui Carlino, Accogli, Manzi e Scutto.

La capitana dell’Italia conquista la medaglia nei -52 kg a Tbilisi. Eliminati agli ottavi Carlino, Accogli, Manzi e Scutto. Arriva una medaglia importante per l’Italia nella prima giornata degli Europei di judo in corso a Tbilisi. Protagonista ancora una volta Odette Giuffrida, che conquista il bronzo nella categoria -52 kg, tornando sul podio continentale dopo l’argento ottenuto nel 2025. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.🔗 Leggi su Sportface.it

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