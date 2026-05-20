Grande Fratello Vip 2026 il messaggio di Joshua il compagno di Cesara Buonamici | Ilary Blasi grazie! | Video Mediaset
Durante la finale del Grande Fratello Vip 2026 è stato trasmesso un video messaggio di Joshua Kalman, il compagno di Cesara Buonamici, rivolto a Ilary Blasi. Il messaggio è stato mostrato durante la diretta e ha ricevuto attenzione tra i presenti. La conduttrice del programma ha reagito alla sorpresa, mentre il video è stato condiviso anche sui canali ufficiali del reality. La scena ha suscitato commenti tra i telespettatori.
Durante la finale del Grande Fratello Vip 2026 una bella sorpresa anche per Ilary Blasi che riceve un video messaggio di Joshua Kalman, il compagno di Cesara Buonamici. Joshua, il compagno di Cesara Buonamici: il video messaggio a Ilary Blasi al Grande Fratello Vip 2026. Joshua, il compagno di Cesara Buonamici, ha deciso di sorprendere tutto il pubblico del Grande Fratello Vip 2026 inviando un video messaggio ad Ilary Blasi. « Ilary, ti ringrazio tantissimo per questo regalo di notorietà che mi hai fatto in questi due mesi. Spero di sfruttarlo al meglio, perfino diventando il prossimo conduttore del Grande Fratello Vip. Un grosso abbraccio » è il video messaggio di Joshua che finalmente si presenta al grande pubblico. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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