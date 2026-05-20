Grande Fratello Vip 2026 il messaggio di Joshua il compagno di Cesara Buonamici | Ilary Blasi grazie! | Video Mediaset

Durante la finale del Grande Fratello Vip 2026 è stato trasmesso un video messaggio di Joshua Kalman, il compagno di Cesara Buonamici, rivolto a Ilary Blasi. Il messaggio è stato mostrato durante la diretta e ha ricevuto attenzione tra i presenti. La conduttrice del programma ha reagito alla sorpresa, mentre il video è stato condiviso anche sui canali ufficiali del reality. La scena ha suscitato commenti tra i telespettatori.

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