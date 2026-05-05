L’Inter ha deciso di separarsi da Yann Sommer, il portiere svizzero arrivato in prestito questa stagione. La società sta valutando due opzioni per la porta: il tedesco Martinez o il portiere Vicario. La decisione riguarderà la scelta definitiva per il ruolo di titolare nella prossima stagione, mentre Sommer si prepara a lasciare il club. Non sono stati comunicati dettagli sui tempi o le modalità della cessione.

L’avventura di Yann Sommer con la maglia dell’ Inter è giunta ai titoli di coda. Il portiere svizzero, protagonista della conquista della seconda stella, non rinnoverà il contratto in scadenza tra pochi mesi, segnando la fine di un ciclo triennale iniziato nel 2023 con il suo arrivo dal Bayern Monaco. Nonostante un palmarès nerazzurro che vanta una Supercoppa Italiana e due campionati, l’ultimo dei quali sigillato matematicamente proprio pochi giorni fa nella sfida contro il Parma, il club di Viale della Liberazione ha deciso di virare con decisione verso un ricambio generazionale immediato. La scelta della dirigenza non appare figlia del caso, ma di un’analisi lucida su una stagione che, a dispetto del trionfo collettivo, ha visto l’estremo difensore trentottenne faticare oltre il previsto.🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, addio Sommer: Martinez o Vicario per la porta

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