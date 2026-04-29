L'Inter sta considerando una revisione del proprio piano per la prossima stagione, con possibilità di mantenere il portiere Josep Martinez. Dopo aver valutato diverse opzioni, i dirigenti nerazzurri hanno deciso di rivalutare il giocatore spagnolo, lasciando aperta la possibilità che rimanga in rosa. La situazione potrebbe cambiare nelle prossime settimane, a seconda delle decisioni prese dal club.

di Paolo Moramarco Vicario Inter, può saltare tutto. I nerazzurri rivalutano Josep Martinez per la prossima stagione: adesso lo spagnolo può restare!. Possibile ribaltone nella porta dell’ Inter in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, negli ultimi giorni sarebbero cambiate le valutazioni interne del club nerazzurro sul futuro del reparto portieri. Il nome di Guglielmo Vicario, estremo difensore italiano del Tottenham, sembrava inizialmente il favorito per raccogliere l’eredità di Yann Sommer, ma adesso lo scenario sarebbe mutato clamorosamente. Josep Martinez, nuova gerarchia tra i pali. In pole position sarebbe balzato, infatti, Josep Martinez, portiere spagnolo classe 1998, che dopo due stagioni vissute alle spalle di Sommer si candida seriamente a diventare il nuovo numero uno nerazzurro.🔗 Leggi su Internews24.com

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