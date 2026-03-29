Durante la gara sprint a COTA, il pilota della Honda HRC ha subito una caduta nell’ultimo giro. Nonostante l’incidente, ha dichiarato di non avere rimpianti per lo stile di guida adottato durante la corsa. Mir, campione del mondo nel 2020, ha concluso la gara senza riuscire a salire sul podio. La gara si è disputata sul circuito di Austin, negli Stati Uniti.

Joan Mir, campione del mondo 2020 e pilota Honda HRC, ha chiuso la gara sprint di COTA con una caduta nell’ultimo giro, pur affermando di non avere rimpianti per il suo approccio aggressivo. Nonostante l’incidente nel primo tornante, lo spagnolo sottolinea che avrebbe riprovato se avesse avuto la possibilità di lottare per un podio. L’atleta ammette apertamente la responsabilità dell’errore, scusandosi con lo staff tecnico per aver spinto oltre il limite della gomma sul tracciato texano. La sua dichiarazione finale rivela una mentalità vincente: preferisce rischiare la caduta piuttosto che lasciare sul campo opportunità di vittoria. La scelta tattica tra rischio e risultato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Joan Mir: caduta a COTA, zero rimpianti e sfida al podio

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