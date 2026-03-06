Da Torino a Cagliari, il Ministero della Cultura organizza eventi come mostre, concerti e percorsi guidati dedicati alla storia e al talento delle donne, con ingresso gratuito per il pubblico femminile. L'8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, si svolgono queste iniziative che coinvolgono diverse città italiane, offrendo occasioni di approfondimento e scoperta del patrimonio culturale legato alle donne.

L a Giornata Internazionale della donna, l’8 marzo, non è una data come le altre. È, prima di tutto, il momento della memoria: una giornata dedicata alla riflessione sulle conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne, ma anche un monito necessario contro le discriminazioni e le violenze che ancora segnano il presente. Accanto a questo nucleo civile e storico, la Giornata è però diventata nel tempo anche qualcos’altro: un’occasione di condivisione, di riappropriazione degli spazi pubblici e di celebrazione della bellezza come forma di libertà. Per l’8 marzo il Nobel celebra le donne che hanno lasciato un segno nel mondo X Leggi anche › L’8 marzo, la rincorsa infinita e la Festa che verrà L’8 marzo l’arte si tinge di rosa: musei gratis in tutta Italia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Da Torino a Cagliari, mostre, concerti e percorsi guidati per riscoprire il patrimonio nazionale attraverso il talento e la storia delle donne. Il Ministero della Cultura rinnova l'appuntamento dell'ingresso libero per il pubblico femminile

Concerti a ingresso libero dedicati ai 500 anni dalla nascita di Giovanni Pierluigi da Palestrina: appuntamento a BariIl festival itinerante N&B Mareterra diretto da Gilberto Scordari e sostenuto dal Ministero della Cultura e dalla Regione Puglia chiude il 2025 con...

Cultura, le iniziative nei siti della Regione per il Natale: "Occasione preziosa per riscoprire il nostro patrimonio"Numerose le iniziative organizzate nei siti culturali della Regione nel periodo delle festività natalizie.

Tutti gli aggiornamenti su Ministero della Cultura.

Discussioni sull' argomento A Cagliari si chiude Re-framing home movies #4: sei corti trasformano i film di famiglia in nuove narrazioni d’autore; Finanziamenti a Fondo Perduto le Novità del 2019 per Imprese e Start Up; Dal Super8 al grande schermo, il cinema di famiglia che si fa film; Musei gratis a Torino e in Piemonte: i luoghi della cultura da visitare domenica 1°marzo.

Gelo del ministero della Cultura sulla Biennale: "Sulla Russia hanno deciso loro, noi contrari" x.com

“Felicità”, la nuova campagna del Ministero della Cultura - facebook.com facebook