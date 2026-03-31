Musica Ernia sceglie Caserta | unica tappa campana del Summer Tour al Belvedere di San Leucio

Il rapper Ernia ha annunciato che il suo Summer Tour farà tappa una sola volta in Campania, a Caserta, presso il Belvedere di San Leucio. La data è stata comunicata recentemente e rappresenta l’unico concerto nel territorio campano per questa tournée estiva. La scelta di Caserta come sede dell’evento è stata resa nota attraverso canali ufficiali e prevede la presenza di un pubblico numeroso.

Anche Ernia sceglie Caserta per la sua unica data estiva in Campania. Il rapper con oltre 2 miliardi e mezzo di streaming, 43 dischi di platino e 22 d’oro, si esibirà al Belvedere di San Leucio il 16 luglio al festival diretto da Massimo Vecchione, che ha già annunciato 37 eventi per l’estate tra la “ Belvedere Session ” e la “ Reggia Session ”. I biglietti per l’esclusivo live casertano saranno disponibili online da mercoledì 1° aprile 2026 alle ore 14. Reduce dal grande successo del tour nei palasport conclusosi ieri, Ernia annuncia le date del Solo Per Amore Summer Tour che lo vedrà protagonista dell’estate 2026, con tappe nei principali festival italiani e in Svizzera. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Leggi anche: Niccolò Fabi in concerto al Belvedere di San Leucio: unica tappa Arisa torna a Caserta: concerto al Belvedere di San LeucioArisa sarà protagonista di un concerto esclusivo al Belvedere di San Leucio il 15 luglio 2026, unica tappa campana del suo tour estivo. Contenuti utili per approfondire su Summer Tour Ernia a Riccione il 18 luglio per Riccione Music CityNuovo appuntamento nel calendario estivo di Riccione Music City 2026. Sabato 18 luglio in piazzale Roma arriverà Ernia, tra i nomi di punta della scena rap ... chiamamicitta.it A Luglio sul palco di piazzale Roma a Riccione sale il rapper ErniaIl cartellone di Riccione Music City 2026 si arricchisce di un nuovo appuntamento: sabato 18 luglio, il palcoscenico di piazzale Roma ospiterà il rapper Ernia. Reduce dal tour nei palasport, il cant ... newsrimini.it