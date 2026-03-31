Musica Ernia sceglie Caserta | unica tappa campana del Summer Tour al Belvedere di San Leucio

Da ildenaro.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rapper Ernia ha annunciato che il suo Summer Tour farà tappa una sola volta in Campania, a Caserta, presso il Belvedere di San Leucio. La data è stata comunicata recentemente e rappresenta l’unico concerto nel territorio campano per questa tournée estiva. La scelta di Caserta come sede dell’evento è stata resa nota attraverso canali ufficiali e prevede la presenza di un pubblico numeroso.

Anche Ernia sceglie Caserta per la sua unica data estiva   in Campania. Il rapper con oltre 2 miliardi e mezzo di streaming, 43 dischi di platino e 22 d’oro, si esibirà al  Belvedere di San Leucio  il  16 luglio  al festival diretto da  Massimo Vecchione, che ha già annunciato 37 eventi per l’estate tra la “ Belvedere Session ” e la “ Reggia Session ”. I biglietti per l’esclusivo live casertano saranno disponibili online   da  mercoledì 1° aprile 2026  alle ore   14. Reduce dal grande successo del tour nei palasport conclusosi ieri,  Ernia  annuncia le date del  Solo Per Amore Summer Tour   che lo vedrà protagonista dell’estate 2026, con tappe  nei principali festival italiani e in Svizzera. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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