Antonio Conte sta valutando una nuova formazione per la partita contro il Cagliari, con l’intenzione di adottare un tandem scozzese. Le decisioni sulla formazione sono ancora in fase di definizione e potrebbero cambiare prima della trasferta. La scelta riguarda specificamente gli attaccanti, ma non sono stati ancora comunicati dettagli ufficiali. La squadra si prepara ad affrontare la prossima gara con queste possibili variazioni.

Scelte in evoluzione per Antonio Conte in vista della trasferta di Cagliari, con l’obiettivo di trovare il giusto equilibrio tra solidità e qualità. Il tecnico azzurro sta valutando alcune soluzioni tattiche che potrebbero cambiare volto alla squadra, soprattutto a centrocampo e sulla trequarti. Secondo quanto riportato da la Repubblica, l’idea è quella di puntare su uomini di affidabilità e intensità: “Conte è pronto a calare gli assi: De Bruyne là davanti e molto probabilmente McTominay in mediana accanto a Gilmour per un tandem di centrocampo tutto scozzese”. Una scelta che unisce fisicità, corsa e capacità di inserimento, elementi fondamentali in una gara che si preannuncia complessa. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Conte pensa al tandem scozzese: novità per Cagliari

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