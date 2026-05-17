Da quasi quindici anni, un presidio sociale organizza iniziative di solidarietà e partecipazione, diventando un punto di riferimento nel quartiere. Recentemente, ha annunciato l’intenzione di celebrare un evento importante dedicato alla beneficenza, coinvolgendo attivamente la comunità locale. La festa si terrà nel rispetto delle normative vigenti e prevede momenti di aggregazione e donazioni a favore di progetti sociali. L’obiettivo è condividere con i cittadini un momento di festa e solidarietà.

Un presidio sociale che, da quasi due lustri, ha fatto della partecipazione uno strumento di crescita e che si prepara a condividere con la cittadinanza un traguardo significativo. L’associazione Tandem (nella foto, Daniele, uno dei componenti del team), realtà radicata nel tessuto spezzino per il suo costante impegno aggregativo e inclusivo, celebra il suo nono anniversario con un’intera giornata di incontri, espressioni artistiche e intrattenimento mirato a sostenere cause benefiche. La manifestazione, battezzata ‘Buon Compleanno Tandem’, si svilupperà all’interno del Parco dell’ex scuola elementare del Favaro. I cancelli apriranno oggi, a partire dalle 10 e le attività proseguiranno in modo continuativo fino alle 20, offrendo un palinsesto strutturato per intercettare l’interesse di famiglie, giovani e realtà associative. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Tandem della solidarietà. Compleanno in beneficenza

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