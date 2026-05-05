La tennista numero uno al mondo ha annunciato pubblicamente il suo intento di boicottare il prossimo Roland Garros, dopo aver già discusso l’argomento in modo riservato. La decisione è stata comunicata durante una conferenza stampa al Foro Italico, coinvolgendo anche la collega italiana, che si sarebbe schierata con lei. La questione del boicottaggio si sta facendo sempre più evidente nel circuito tennistico internazionale.

Boicottaggio. Prima sotto voce, ora addirittura in conferenza stampa al Foro Italico. Aryna Sabalenka ne parla apertamente, ed è la tennista numero uno al mondo. Agli Internazionali d’Italia sta montando la rivoluzione dei premi. “Ho la sensazione che lo spettacolo dipenda da noi e che, senza di noi, non ci sarebbero i tornei”, dice. È la battaglia contro il Roland Garros che si è intestato anche Sinner. Senza Sabalenka, senza Swiatek, senza Paolini, il Roland Garros è un campo di terra rossa con delle sedie intorno, dicono le dirette interessate da Roma. Anche se lo Slam parigino ha appena annunciato un aumento del montepremi del 9,5%, portandolo a 61,7 milioni di euro, con 2,8 milioni per i vincitori dei singolari.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sabalenka e Paolini vogliono boicottare il Roland Garros

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