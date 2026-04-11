Jannik Sinner in finale a Monte Carlo Zverev annichilito | Ho fatto quello che volevo
Jannik Sinner ha conquistato la finale al torneo di Monte Carlo dopo aver battuto Alexander Zverev in due set, 6-1, 6-4. La partita si è conclusa con un chiaro dominio dell’italiano, che ha mostrato grande controllo e precisione. Zverev è stato eliminato dalla competizione, lasciando spazio alla prossima sfida in programma. La finale si disputerà nei prossimi giorni, con Sinner in cerca del suo primo titolo Masters 1000.
Jannik Sinner è semplicemente devastante: annienta Alexander Zverev in due set (6-1, 6-4) e vola in finale al Masters 1000 di Monte-Carlo. Una vera lezione di tennis dell'azzurro,.🔗 Leggi su Fanpage.it
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Jannik Sinner ama Monte Carlo: “Qui è tutto diverso. Dormo nel mio letto, conosco i ristoranti”Jannik Sinner a Monte Carlo ci vive, giocare il torneo 1000 è speciale, pure perché conosce ogni spigolo del luogo e del circolo.