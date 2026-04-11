Jannik Sinner in finale a Monte Carlo Zverev annichilito | Ho fatto quello che volevo

Jannik Sinner ha conquistato la finale al torneo di Monte Carlo dopo aver battuto Alexander Zverev in due set, 6-1, 6-4. La partita si è conclusa con un chiaro dominio dell’italiano, che ha mostrato grande controllo e precisione. Zverev è stato eliminato dalla competizione, lasciando spazio alla prossima sfida in programma. La finale si disputerà nei prossimi giorni, con Sinner in cerca del suo primo titolo Masters 1000.