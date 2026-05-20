James Gray e Adam Driver parlano di ‘Paper Tiger’ e del modo in cui Hollywood tratta gli artisti

Il film ‘Paper Tiger’, che vede Adam Driver nel ruolo di un ex poliziotto diventato uomo d’affari e che si muove in abiti eleganti come se fosse il protagonista della scena, è stato presentato al festival di Cannes. L’attore e il regista James Gray hanno discusso pubblicamente del film e del modo in cui Hollywood rappresenta gli artisti, evidenziando alcune differenze rispetto a come vengono trattati nel mondo del cinema. La pellicola è il suo ottavo debutto in questa rassegna.

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