James Gray e Adam Driver parlano di ‘Paper Tiger’ e del modo in cui Hollywood tratta gli artisti
Il film ‘Paper Tiger’, che vede Adam Driver nel ruolo di un ex poliziotto diventato uomo d’affari e che si muove in abiti eleganti come se fosse il protagonista della scena, è stato presentato al festival di Cannes. L’attore e il regista James Gray hanno discusso pubblicamente del film e del modo in cui Hollywood rappresenta gli artisti, evidenziando alcune differenze rispetto a come vengono trattati nel mondo del cinema. La pellicola è il suo ottavo debutto in questa rassegna.
Paper Tiger, film in cui Adam Driver interpreta un ex poliziotto trasformatosi in un uomo d’affari dalla parlantina sciolta, che si pavoneggia in abiti firmati come se fosse il padrone della città, è l’ottavo film che debutta al festival di Cannes. James Gray parla di come il film faccia sfumare l’idealizzazione del sogno americano e parli di realtà. Hollywood ha danneggiato gli artisti, ma si può ancora fare qualcosa. Il tramonto del sogno americano. Paper Tiger, come molti film di James Gray, parla di come diversi sistemi – politico, giudiziario, criminale – possano divorare e poi sputare fuori un individuo. Il Sogno Americano è un mito che promette grandi ambizioni e duro lavoro, ma l’esperienza americana non è certo un’esperienza in cui la virtù prevale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Adam Driver et Miles Teller évoquent la construction de leur relation fraternelle à lécran.
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