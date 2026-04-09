Cannes 2026 | Paper Tiger con Adam Driver e Scarlett Johansson potrebbe entrare nella selezione

Da movieplayer.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Thierry Frémaux ha svelato che spera di poter compiere alcune aggiunte ai titoli della 79esima del festival nelle prossime settimane. I titoli che verranno presentati nell'edizione 2026 del Festival di Cannes sono stati svelati poche ore fa, ma Thierry Frémaux, a capo dell'evento cinematografico, ha rivelato che spera ancora di aggiungere alcune opere. Tra i titoli che potrebbero arrivare sulla Croisette c'è anche Paper Tiger, il film diretto da James Gray. La speranza di Frémaux Frémaux, parlando della 79esima edizione del festival, ha spiegato: "Abbiamo visto il film di James Gray, che è un film meraviglioso, davvero in stile James Gray, davvero indie. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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© Movieplayer.it - Cannes 2026: Paper Tiger, con Adam Driver e Scarlett Johansson potrebbe entrare nella selezione

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