Al 79° Festival di Cannes è stato presentato in concorso il film “Paper Tiger”, diretto da James Gray. Tra i produttori figurano Leone Film Group e Vice Pictures, con le rispettive figure di Raffaella e Andrea Leone e Leonardo Maria Del Vecchio. La pellicola vede anche la partecipazione di RT Features e AK Productions, con Rodrigo Texeira e Anthony Katagas coinvolti nel progetto. La presentazione si è svolta nel contesto del prestigioso evento cinematografico.

Roma, 4 maggio 2026. Leone Film Group e Vice Pictures, guidate rispettivamente da Raffaella e Andrea Leone e da Leonardo Maria Del Vecchio ( nella foto ), sono tra i produttori di Paper Tiger insieme a James Gray, Rodrigo Texeira per RT Features e Anthony Katagas per AK Productions. La distribuzione nordamericana e? stata acquisita da Neon, tra le realta? distributive indipendenti piu? autorevoli degli ultimi anni, gia? dietro a titoli come Parasite e Un semplice incidente. Paper Tiger, un teso e sofisticato thriller ambientato nel mondo della politica e della corruzione, e? scritto, diretto e prodotto dal pluripremiato regista James Gray e interpretato da Adam Driver, Scarlett Johansson e Miles Teller.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - “Paper Tiger” di James Gray in concorso al 79° Festival di Cannes. Leone Film Group e Vice Pictures sul palcoscenico del cinema internazionale

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