È iniziato il processo di selezione per il ruolo di James Bond nel prossimo film, con candidati provenienti dal mondo delle forze speciali. La produzione si sta affidando anche a un regista noto per i suoi film di grande successo. La fase di casting e le prime fasi di lavorazione sono già state avviate, segnando l'inizio di una nuova avventura cinematografica dedicata all’agente segreto più famoso. Le riprese sono previste nei prossimi mesi, con dettagli ancora da definire.

Il futuro dell’agente segreto più famoso del mondo si complica di dettagli entusiasmanti. Una nuova era per James Bond sul grande schermo è ufficialmente alle porte e la macchina produttiva dietro James Bond 26 si è già messa in moto. Mentre il regista designato, Denis Villeneuve, sta ultimando i lavori sull’attesissimo Dune: Parte 3 (in uscita a dicembre), la ricerca del prossimo 007 è ufficialmente iniziata. Sotto la guida della celebre direttrice del casting Nina Gold (già candidata all’Oscar), i produttori hanno stabilito i requisiti fondamentali per il post-Daniel Craig. I requisiti per il nuovo James Bond:. Grande sex appeal e fascino magnetico. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - James Bond 26: Al via il casting per il nuovo 007 tra insider delle SAS e la regia di Denis Villeneuve

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James Bond has a bigger problem than casting - and it could divide fans

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