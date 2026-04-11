Circolano voci sul possibile coinvolgimento di Louis Partridge nel ruolo di 007 nel nuovo film di James Bond diretto da Denis Villeneuve. Mentre le riprese di Dune: Parte 3 sono in corso, si fanno sempre più insistenti le speculazioni sulla scelta dell’attore per il protagonista della prossima avventura dell’agente segreto. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma il nome di Partridge viene citato come possibile candidato per interpretare il celebre personaggio.

Mentre il conto alla rovescia per Dune: Parte 3 è ufficialmente iniziato, l’attenzione del mondo del cinema si sta già spostando sul prossimo, monumentale progetto di Denis Villeneuve: il reboot di James Bond 26. Sotto la nuova egida di Amazon MGM Studios, il franchise si prepara a una rivoluzione totale. Non si tratterà solo di un cambio di regia, ma di una vera e propria riconsiderazione dell’iconico agente segreto. La domanda che infiamma il web è solo una: chi sarà il prossimo 007? Louis Partridge è il nuovo James Bond? Il rumor che scuote i fan. Secondo quanto riportato da Variety, il nome in cima alla lista dei desideri non sarebbe un veterano del cinema d’azione, bensì Louis Partridge. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - James Bond: Denis Villeneuve ha scelto un nuovo 007? Spunta il nome di Louis Partridge

Nuovo James Bond: Louis Partridge punta al record di età per 007Il futuro della saga di James Bond potrebbe prendere una direzione inaspettata con l’ipotesi che Louis Partridge diventi il nuovo protagonista della...

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James Bond, spunta un candidato giovanissimo: sarebbe il 007 più giovane di sempreSecondo nuove voci di corridoio, è emerso il nome di una nuova star in lizza per interpretare il prossimo James Bond e potrebbe essere il più giovane in assoluto ad oggi nel franchise. comingsoon.it

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