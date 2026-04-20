Zaynab Dosso a Savona | il ritorno della fuoriclasse nei 100 metri
La sprinter Zaynab Dosso tornerà a gareggiare nella città di Savona mercoledì 20 maggio, in occasione del Meeting internazionale Città di Savona che si svolgerà al Centro polisportivo Giulio Ottolia. La manifestazione vedrà protagonista la atleta, che si esibirà sui 100 metri in un evento di rilevanza internazionale. La pista si prepara ad accogliere l’atleta, che torna a competere in questa città dopo un periodo di assenza.
La pista del Centro polisportivo Giulio Ottolia si prepara a ospitare un evento di portata globale il prossimo mercoledì 20 maggio, quando il Meeting internazionale Città di Savona vedrà protagonista la sprinter Zaynab Dosso. La campionessa mondiale sarà impegnata nei 100 metri femminili, una prova che segna il suo debutto stagionale sulla distanza simbolo della velocità all’interno del World Athletics Tour Bronze. L’appuntamento savonese, giunto alla sua quindicesima edizione, non rappresenta solo una tappa fondamentale per l’atletica leggera, ma si configura come un momento di altissimo rilievo tecnico grazie alla presenza di una delle atlete più forti al mondo.🔗 Leggi su Ameve.eu
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