A Savona, Zaynab Dosso ha partecipato alla sua prima gara all’aperto della stagione individuale, dopo aver già preso parte alla staffetta 4x100 ai World Relays. Durante la competizione ha corso i 100 metri in 11 secondi, mostrando una buona fluidità nella corsa. La atleta si è detta soddisfatta dell’andamento e ha espresso il desiderio di partecipare a molte altre competizioni. La sua prestazione ha attirato l’attenzione degli osservatori presenti alla manifestazione.

Zaynab Dosso ha aperto la propria stagione all’aperto a livello individuale (dopo essersi già messo in gioco nella 4×100 alle World Relays), correndo i 100 metri in 11.07 con 2,0 ms di vento a favore al Meeting di Savona. La Campionessa del Mondo dei 60 metri indoor ha offerto una prestazione decisamente solida sul rettilineo della Fontanassa, siglando il quarto crono della carriera e destando un’ottima impressione nel cuore della primavera, lungo il cammino che conduce agli Europei di agosto. La velocista lombarda si è soffermata inizialmente sul ritorno di Marcell Jacobs, che è rientrato in gara dopo otto mesi e che si è espresso in 10.01 con 2,7 ms di brezza alle spalle: “ Intanto è stato bello rivedere Jacobs correre come sa fare lui. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - “Jacobs ha ritrovato fluidità, l’abbiamo studiato tutti”: Zaynab Dosso raggiante a Savona: “Voglio tanti blocchi di gare”

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