Zaynab Dosso scappa via e tira il freno a mano in batteria | fluidità ai Mondiali Indoor apparecchiata la sfida con Alfred
Zaynab Dosso ha avviato la sua gara ai Mondiali Indoor 2026 di atletica, presentandosi come una delle favorite grazie alla sua posizione da co-primatista mondiale stagionale. Durante la competizione, ha preso il comando e ha azionato il freno a mano in batteria, dimostrando determinazione. La sfida con Alfred è stata immediatamente annunciata, preparando il terreno per una corsa intensa e combattuta.
Zaynab Dosso ha incominciato la sua caccia personale ai Mondiali Indoor 2026 di atletica, a cui si è presentata da co-primatista mondiale stagionale (6.99 a Madrid), alla pari con Julien Alfred da St. Lucia, la Campionessa Olimpica di Parigi 2024 sui 100 metri. La prima donna italiana a essere scesa sotto i sette secondi sui 60 metri ha convinto in batteria sul rettilineo di Torun (Polonia), pur senza strafare e correndo visibilmente in riserva, con il chiaro obiettivo di risparmiare energie in vista della semifinale e della finale in programma questa sera. La velocista emiliana ha avuto un alto tempo di reazione (0.174), ma in uscita dai... 🔗 Leggi su Oasport.it
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Una selezione di notizie su Zaynab Dosso
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