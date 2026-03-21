Zaynab Dosso ha avviato la sua gara ai Mondiali Indoor 2026 di atletica, presentandosi come una delle favorite grazie alla sua posizione da co-primatista mondiale stagionale. Durante la competizione, ha preso il comando e ha azionato il freno a mano in batteria, dimostrando determinazione. La sfida con Alfred è stata immediatamente annunciata, preparando il terreno per una corsa intensa e combattuta.

Zaynab Dosso ha incominciato la sua caccia personale ai Mondiali Indoor 2026 di atletica, a cui si è presentata da co-primatista mondiale stagionale (6.99 a Madrid), alla pari con Julien Alfred da St. Lucia, la Campionessa Olimpica di Parigi 2024 sui 100 metri. La prima donna italiana a essere scesa sotto i sette secondi sui 60 metri ha convinto in batteria sul rettilineo di Torun (Polonia), pur senza strafare e correndo visibilmente in riserva, con il chiaro obiettivo di risparmiare energie in vista della semifinale e della finale in programma questa sera. La velocista emiliana ha avuto un alto tempo di reazione (0.174), ma in uscita dai... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Zaynab Dosso scappa via e tira il freno a mano in batteria: fluidità ai Mondiali Indoor, apparecchiata la sfida con Alfred

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Una selezione di notizie su Zaynab Dosso

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