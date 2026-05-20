Jack Ryan | Ghost War il punteggio su Rotten Tomatoes è il peggiore della saga

Con l’uscita del nuovo film tratto dalla serie Prime Video, sono state rese pubbliche le recensioni. Su Rotten Tomatoes, il punteggio ottenuto è il più basso tra tutti i film della saga. La critica ha evidenziato un calo nelle valutazioni rispetto ai capitoli precedenti. Le recensioni si concentrano su alcuni aspetti specifici del film, tra cui la trama e la recitazione. Il film ha ricevuto commenti contrastanti da parte degli spettatori e dei critici.

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