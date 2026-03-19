Il nostro destino è davvero deciso da una buona o una cattiva stella? Sembra essere decisamente un’ottima stella quella che illumina il futuro di Nina, orfana dagli occhi di una rara tonalità di azzurro che dall’oggi al domani passa dalla vita di strada a essere accolta nella corte reale! Ma diventare una perfetta principessa non sarà così semplice. Arriva in edizione italiana dal 31 marzo, a marchio J-POP Manga, una novità dai disegni straordinari che i lettori di romance aspettavano da tempo: Nina the Starry Bride di Rikachi. Il primo volume sarà disponibile in versione regular su tutti i canali di vendita, mentre esclusivamente nelle fumetterie sarà possibile trovare l’edizione variant a tiratura limitata. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - J-POP Manga presenta Nina The Starry Bride di Rikachi

Articoli correlati

Nina the Starry Bride è il manga romantico che il scalderà il cuoreUn manga dalla grande componente romantica sta arrivando nei nostri scaffali e non bisogna farselo sfuggire.

J-POP Manga presenta Barbara di Go NagaiChi è Barbara? Una Musa o una strega? Femme fatale e fonte di ispirazione inesauribile per gli artisti che incrociano la sua strada, ma anche vortice...

Sett & Nina share a bed | Nina the starry bride | #animeedit #animelove #romanceanime #shorts #for

Altri aggiornamenti su J POP Manga presenta Nina The Starry...

Temi più discussi: Nina the Starry Bride – Arriva in Italia un nuovo romantasy per J-Pop Manga; Nina the Starry Bride: in arrivo il volume 1; Stelle, bugie e principi, arriva in Italia Nina the Starry Bride; Nina the Starry Bride: stelle cadenti, identità rubate e amori impossibili nel nuovo shojo fantasy che sta per conquistarci.

Nina the Starry Bride: in arrivo il volume 1J-POP Manga annuncia l'imminente arrivo del volume 1 di Nina the Starry Bride, opera di Rikachi acclamatissima in Giappone. akibagamers.it

Nina the Starry Bride è il manga romantico che il scalderà il cuoreUn manga dalla grande componente romantica sta arrivando nei nostri scaffali e non bisogna ... msn.com

Nina the Starry Bride: stelle cadenti, identità rubate e amori impossibili nel nuovo shojo fantasy che sta per conquistarci Ogni tanto il mondo dei manga decide di allinearsi con qualcosa di più grande, quasi cosmico. E quando succede, lo senti. Lo percepisci c - facebook.com facebook