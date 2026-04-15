j pop manga presenta spacewalking with you di inuhiko doronoda

Due studenti che per motivi diversi sono trattati da outsider dai loro compagni di scuola si trovano uniti da una connessione speciale grazie alla quale riescono ad accettare le proprie rispettive stranezze e ad affrontare a testa alta le difficoltà della vita scolastica. Dopo aver scalato il podio del Premio Manga Taisho, arriva in Italia a marchio J-POP Manga Spacewalking with you di Inuhiko Doronoda. Una storia di amicizia e crescita che approderà sugli scaffali di librerie, fumetterie e store online dal 21 aprile. Solo con la prima tiratura sarà allegato al volume, come gadget speciale, un notebook ufficiale della serie dove scrivere note e pensieri, proprio come fanno i due protagonisti.🔗 Leggi su Nerdpool.it

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