ITER la corsa globale alla fusione passa anche dall’Italia

L’Italia si inserisce nel settore della fusione nucleare attraverso la partecipazione a progetti internazionali e investimenti mirati. In particolare, l’azienda nazionale, attraverso un contratto di circa 60 milioni di euro, si occuperà di sviluppare componenti chiave per un impianto di ricerca europeo. Questa iniziativa si inserisce in un quadro di collaborazione tra diversi paesi europei e coinvolge anche istituzioni di ricerca e aziende specializzate nel settore energetico. L’obiettivo è contribuire al progresso tecnologico nell’ambito della fusione nucleare.

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L’Italia mette un altro tassello strategico nella corsa globale alla fusione nucleare. Ansaldo Nucleare ha completato con successo la produzione e i test funzionali integrati del sistema “Cask and Plug Remote Handling Tooling System” destinato a ITER, il gigantesco reattore sperimentale in costruzione a Cadarache, nel sud della Francia. Un risultato che, oltre al valore industriale, assume una forte valenza geopolitica e tecnologica: si tratta infatti del primo sistema di movimentazione remota di ITER ad aver completato interamente il ciclo di realizzazione e qualificazione operativa per l’utilizzo sul sito del reattore. Il progetto è stato sviluppato nell’ambito di un contratto con Fusion for Energy, l’agenzia europea che coordina il contributo dell’Unione Europea a ITER. 🔗 Leggi su Follow.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Dall’Italia alla Corea l’olio d’oliva diventa beauty trend globaleTra gli appassionati di skincare non è più un segreto: la detersione con olio è uno dei gesti più riconoscibili della skincare asiatica, in... La corsa ciclistica Milano-Torino passa anche dal novarese: i comuni attraversatiLa nuova edizione della corsa più antica del mondo partirà da Rho per arrivare a Superga: il percorso attraverserà anche la provincia di Novara... Missioni globali e tecnologia: la nuova corsa allo spazio targata ItaliaL’ITALIA si conferma tra i protagonisti della nuova e ambiziosa corsa allo spazio, consolidando una posizione di rilievo non solo nel panorama europeo, ma anche su scala globale. In particolare, si ... quotidiano.net