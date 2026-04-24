Negli ultimi anni, l’olio d’oliva ha conquistato un ruolo centrale anche nel settore della cura della pelle, diventando un elemento chiave nelle routine di molti appassionati di skincare di diverse parti del mondo. La sua diffusione si è estesa dall’Italia alla Corea, dove la detersione con olio rappresenta uno dei passaggi più riconoscibili delle pratiche di bellezza asiatiche, in particolare di quelle coreane.

Tra gli appassionati di skincare non è più un segreto: la detersione con olio è uno dei gesti più riconoscibili della skincare asiatica, in particolare coreana. Alla base, un principio semplice e profondamente efficace: lavorare per affinità con ciò che si deposita sulla pelle, sciogliendo trucco, sebo e impurità con precisione e rispetto. La detersione con olio è un gesto ormai globale, adottato e reinterpretato in contesti diversi. Olivella lo osserva da vicino anche grazie alla sua presenza sul mercato coreano e lo reinterpreta attraverso la cultura italiana del cibo da cui nasce: le radici del brand affondano infatti in un’azienda alimentare con una lunga esperienza nella lavorazione dell’ olio d’oliva.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dall’Italia alla Corea l’olio d’oliva diventa beauty trend globale

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