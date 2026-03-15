La corsa ciclistica Milano-Torino passa anche dal novarese | i comuni attraversati

Nel 2026, la tradizionale corsa ciclistica Milano-Torino attraverserà anche il provincia di Novara. Questa edizione speciale segna il 150° anniversario della competizione, che è considerata la più antica al mondo. La gara coinvolge diversi comuni del Novarese, che si preparano ad accogliere i ciclisti lungo il percorso. La manifestazione si svolge come di consueto, attirando appassionati e sportivi da tutta Italia.

La nuova edizione della corsa più antica del mondo partirà da Rho per arrivare a Superga: il percorso attraverserà anche la provincia di Novara Passerà anche dal novarese l'edizione 2026 della Milano-Torino, la corsa ciclistica più antica del mondo che quest'anno celebra 150 anni di storia. La gara è in programma mercoledì 18 marzo su un percorso che ricalca quello dell'edizione dello scorso anno: i ciclisti partiranno da Rho e arriveranno a Superga. La corsa attraverserà quindi anche la provincia di Novara, e in particolare i comuni di Trecate, Novara e Casalino, dove le strade rimarranno chiuse al traffico a partire da un'ora prima del passaggio della carovana dei ciclisti, fino a un'ora dopo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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