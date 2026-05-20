Italiani morti alle Maldive la notizia su Giorgia e Muriel è arrivata

Nelle ultime ore si è diffusa la notizia della morte di due italiani alle Maldive. Per diversi giorni si è cercato di recuperare le persone coinvolte, affrontando le difficoltà di un intervento in mare aperto, tra profondità e assenza di suoni. Le autorità locali e italiane hanno avviato le procedure di riscontro e verifica delle circostanze, mentre i parenti attendono aggiornamenti ufficiali. La vicenda ha suscitato attenzione sia a livello locale che internazionale.

Per giorni è stata una corsa contro il tempo, ma anche contro il mare, la profondità e quel silenzio che sott’acqua diventa assoluto. Lì, dove ogni scelta pesa e ogni errore può costare carissimo, l’attesa si è trasformata in angoscia. E intanto, in Italia, famiglie e amici restavano appesi a un’unica domanda. La vicenda che ha sconvolto la comunità dei sub e non solo si è consumata alle Maldive, in uno scenario che doveva essere meraviglia e che invece si è trasformato in tragedia. E proprio nelle ultime ore è arrivato l’aggiornamento più temuto e, insieme, quello che chiude un capitolo dolorosissimo: le ricerche si sono concluse. Secondo quanto riportato da Sky TG24, sono stati recuperati anche i corpi delle ultime due vittime italiane rimaste nella grotta di Dhekunu Kandu, nella zona di Alimathà. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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