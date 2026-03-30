Italia ritrovamento atroce vicino al cimitero | È una donna Pompieri sul posto

Un corpo senza vita è stato trovato all’interno di un’auto incendiata nelle campagne di San Benigno, una frazione della provincia di Cuneo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno effettuato il sopralluogo. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto e hanno confermato che si tratta di una donna. La scoperta ha suscitato grande attenzione nella zona.

Un inquietante episodio scuote la provincia di Cuneo, dove il cadavere di una donna è stato rinvenuto all’interno di un’ auto incendiata nelle campagne della frazione di San Benigno. Il ritrovamento è avvenuto nelle prime ore del mattino, dando il via a una complessa attività investigativa per chiarire le cause del decesso. Leggi anche: San Nazzaro, dal Po affiora il cadavere di una donna Il ritrovamento nella notte. L’allarme è scattato intorno alle 5.30, quando un residente della zona ha segnalato un veicolo in fiamme nei pressi di un frutteto, in un’area isolata non lontana dal cimitero. Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco, che hanno provveduto a domare l’incendio e a mettere in sicurezza l’area. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Italia, ritrovamento atroce vicino al cimitero: “È una donna”. Pompieri sul posto Articoli correlati Leggi anche: Donna carbonizzata in auto vicino al cimitero a Cuneo: i pompieri spengono le fiamme e trovano il cadavere Tragedia in Italia, trovati due corpi vicino al cimitero: “Sono ragazzi”. Scena atroceLa quiete del sabato mattina ad Ascoli Piceno è stata squarciata da una scoperta terribile, avvenuta a pochi passi da un luogo simbolo della memoria...