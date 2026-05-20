Italia neutrale | DSP lancia la raccolta firme in Basilicata

In Basilicata, il partito DSP ha avviato una raccolta firme per proporre una modifica alla politica militare e sanitaria. L'obiettivo è ridurre le spese militari e destinare i fondi risparmiati alla sanità locale. La proposta include anche il richiamo dei soldati impiegati in missioni estere, con l’intenzione di riconsiderare l’impiego delle forze armate all’estero. La campagna mira a coinvolgere i cittadini su questi temi e a raccogliere il sostegno pubblico.

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? Punti chiave Come cambierebbe la sanità con i fondi risparmiati dalle spese militari?. Quali vantaggi porterebbe il rientro dei soldati dai teatri esteri?. Come influirebbe la neutralità sui costi del gas per le famiglie?. Perché la modifica dell'articolo 11 proteggerebbe le piccole imprese locali?.? In Breve Raccolta firme tramite banchetti nei comuni lucani e sul portale giustizia.it. Rientro dei soldati dai 42 teatri esteri per la difesa dei confini. Reinvestimento fondi militari in sanità, scuola, pensioni e piccole imprese locali. Possibilità di negoziare dazi e gas russo senza vincoli dell'Unione Europea. La Democrazia Sovrana e Popolare organizza in Basilicata una serie di presidi per raccogliere le firme necessarie alla proposta di legge costituzionale che punta a introdurre la neutralità permanente dell’Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Italia neutrale: DSP lancia la raccolta firme in Basilicata ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Salute e diritti: la Cgil lancia la raccolta firme in Basilicata? Domande chiave Come influenzeranno queste riforme l'accesso alle cure in Basilicata? Quali nuovi diritti riceveranno i lavoratori impegnati negli... Al via la campagna adesioni e raccolta firme per la lista Dsp Andreani sindacoLa mobilitazione per la presentazione della Lista Dsp Andreani sindaco prenderà il via sabato 28 marzo, con i banchetti informativi di Dsp presenti...